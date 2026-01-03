Civiles que viven en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, abandonan el lugar en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro. Foto: AFP

El sistema de defensa aérea militar venezolano BUK-M2 fue destruido esta mañana en la base aérea La Carlota, en Caracas.Foto: AFP

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02H00 (06H00 GMT) en Caracas y sus alrededores. Foto: AFP

Venezolanos que salen de su país llegan al cruce fronterizo de Cúcuta, Colombia, el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano. Foto: AFP

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar. Foto: AFP

2026-01-03 11:17:16

Sobre las 2:00 a. m. (hora Colombia) de este 3 de enero de 2026 se inició una operación militar liderada por Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.