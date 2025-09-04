x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 3 horas
bookmark

El Ferrari y el Rolex con los que presumía Miguel Quintero cuando su hermano era alcalde de Medellín

hace 3 horas
El Colombiano

EL COLOMBIANO conoció fotografías en poder de investigadores que revelan los lujos que se daba Miguel Quintero mientras su hermano Daniel era alcalde. Testigos ante la Fiscalía señalan que tanto este carro como el reloj los habría conseguido con “mordidas” a cambio de la tramitación de contratos que se pagaron con recursos públicos de la ciudad....

El Colombiano

