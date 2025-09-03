x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Multimedia
hace 2 horas
bookmark

El truco de la tributaria

hace 2 horas
Luz María Sierra

Hagamos cuentas. En diciembre pasado el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una reforma tributaria que buscaba recoger $12 billones de pesos y sufrió una estruendosa derrota. Se la tumbaron, entre otras cosas por la desconfianza en la capacidad del Gobierno para utilizar bien esos recursos....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

