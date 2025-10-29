Airbnb elimina cobro a huéspedes y traslada esa comisión a anfitriones, ¿cómo funciona?

Desde el 25 de agosto,la plataforma de alojamiento Airbnb Implementó un nuevo modelo de cobro por servicio que cambia por completa la distribución de tarifas entre anfitriones y huéspedes. Hasta entonces, la compañía operaba bajo la modalidad de “tarifa dividida”, donde los propietarios pagaban un 3% y los viajeros entre 14% y 16%.

Con la nueva política, los huéspedes dejarán de pagar esta carga, mientras que el porcentaje se traslada totalmente a los anfitriones, quienes ahora deberán asumir una tarifa del 15,5%. El cambio se aplica de manera general y busca simplificar los costos visibles para los usuarios, de acuerdo con la empresa.

Impacto en el mercado colombiano y preocupación entre anfitriones

El ajuste no es menor, especialmente en un mercado como el colombiano, donde Airbnb reportó en 2024 una derrama económica superior a $10,6 billones. La modificación del modelo tarifario podría tener repercusiones directas en los precios de los arriendos y en la rentabilidad de los anfitriones.

"Es una forma de regular el mercado. Si el huésped deja de pagar, el anfitrión podría trasladar ese valor al precio del arriendo, siempre que el mercado lo permita", explicó Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor.