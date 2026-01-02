Alza del salario mínimo encarecerá la vivienda VIS y las cuotas de administración: Fedelonjas

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) expresó su preocupación por el incremento del 23% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026. Según el gremio, la medida carece de un respaldo técnico sólido y podría generar efectos adversos sobre el mercado laboral formal, la inflación y el acceso a vivienda en Colombia. De acuerdo con Fedelonjas, este ajuste introduce presiones significativas en distintos sectores de la economía y compromete la capacidad de los hogares para asumir costos asociados a la vivienda, especialmente entre los de menores ingresos.

Vivienda VIS y VIP: mayor costo y menor acceso

Uno de los impactos más sensibles se presentará en el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos precios máximos están directamente indexados al salario mínimo. En la práctica, el aumento se traducirá en un encarecimiento automático de este tipo de inmuebles. Puede leer: Alza de 23% del salario mínimo enciende alertas del Carf: aumentará el déficit fiscal y presionará la deuda pública Según el gremio, las familias que compraron vivienda VIS o VIP y cuya escrituración se realice a partir de enero de 2026 deberán asumir el incremento en el precio final, incluso si el proceso de compra comenzó antes del ajuste. Este efecto resulta especialmente crítico si se considera que, a octubre de 2025, cerca del 50% de las viviendas con licencia aprobada en el país correspondían a vivienda social.

Impacto en hogares de menores ingresos

Para Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, “un ajuste de esta magnitud, sin una base técnica sólida y sin concertación, termina afectando a quienes busca proteger: los hogares de menores ingresos. En vivienda, significa menos acceso, mayores costos mensuales y más presión financiera sobre las familias”. Le interesa: Petro defiende alza del 23% del salario mínimo para 2026 y anuncia desindexación de precios por decreto El dirigente gremial agregó que, en el plano económico, el impacto podría reflejarse en mayores presiones inflacionarias, menor empleo formal y un incentivo adicional a la informalidad.

Histórico del salario mínimo en Colombia. Foto: El Colombiano

Copropiedades: cuotas de administración también subirán

El incremento del salario mínimo también tendrá un efecto directo sobre las cuotas de administración de las copropiedades. En la mayoría de propiedades horizontales, estas se ajustan con base en el salario mínimo, debido a que los servicios de vigilancia y aseo —que representan entre el 60% y el 70% del presupuesto— aumentan conforme a este indicador.

Este ajuste impactará a más del 60% de las familias colombianas que habitan en copropiedades en ciudades principales e intermedias, de todos los estratos socioeconómicos. Según Fedelonjas, el alza se traduce en mayores costos mensuales de vivienda, incluso para hogares cuyos ingresos no están atados al salario mínimo. Entérese: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

Empleo formal y sostenibilidad empresarial en riesgo

Desde la perspectiva laboral, el sector inmobiliario enfrenta un escenario particularmente delicado. La mayoría de las empresas del sector son micro y pequeñas, con márgenes financieros limitados.

Para Fedelonjas, el aumento de los costos laborales podría derivar en reducción de puestos de trabajo, freno a nuevas contrataciones o un aumento de la informalidad. A estas preocupaciones se suman las presiones adicionales sobre la inflación, las finanzas públicas y otros rubros de la economía indexados al salario mínimo. Vea también: Con alza del salario mínimo y tasas hipotecarias altas, ¿qué pasará con la compra de vivienda en 2026?

Productividad y empleo, en el centro del debate

Finalmente, Fedelonjas advirtió que un incremento del salario mínimo desconectado de la productividad puede encarecer la contratación formal, reducir la generación de empleo y afectar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, con consecuencias de largo plazo para la economía del país.

