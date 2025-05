“Tendenciosas y manipulativas”: esto dicen los expertos sobre las nuevas preguntas de la consulta popular de Petro

No obstante, expertos aseguran que las nuevas preguntas de la consulta son “más de lo mismo”, porque hay normas vigentes que regulan lo propuesto.

Para opositores, la insistencia obedece a que “al Gobierno no le importan las reformas, sino comenzar campaña con esta consulta ” de cara al 2026.

Además, Juan Carlos Hermosa Rojas, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, considera que asume una postura limitada de las tareas de las EPS, ya que no solo son intermediarias financieras, sino que también desarrollan funciones como el aseguramiento.

José Manuel Restrepo alegó que hay varias normas y no se necesita hacer una consulta para esto. Y citó algunos ejemplos que permiten avanzar en la estrategia de atención primaria.

Hay recursos vigentes que actualmente permiten garantías dignas y defienden los derechos laborales de los trabajadores de la salud. Por ejemplo, el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que recoge reglamentación sobre la remuneración justa.

No se puede dejar de lado la Sentencia C-171 de 2012, que dio visto bueno a que las empresas sociales del Estado pudieran operar mediante terceros solo si no se trata de funciones permanentes o propias, o si estas no pueden ser realizadas por el personal de planta o requieren conocimientos especializados.