Dólar en Colombia: ¿llegará a $3.500 o volverá a $4.000 en 2026? Esto dicen los expertos

Este martes 17 de marzo, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $3.690,02, un alza de $6,42 frente ayer y una caída de $1,88 para el miércoles. Esta es una cifra que resume perfectamente el momento que vive el peso colombiano, que se mueve entre las fuerzas que empujan hacia arriba y otras que lo jalan hacia abajo.
La divisa estadounidense lleva días moviéndose en una banda estrecha, pero cargada de tensión. Y los analistas advierten que lo que pase en las próximas semanas, ya sea en el Golfo Pérsico, en Wall Street y en las urnas colombianas, podría romper ese equilibrio en cualquier dirección.
Además, el crudo Brent se cotizó este martes en US$100,21 por barril, una señal de que la presión geopolítica sigue muy presente. Los mercados arrancaron la semana con cautela, mientras los inversionistas evalúan el impacto que podría tener el reciente repunte del petróleo sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.
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Todo esto en un contexto en el que la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán cumple 17 días desde el primer bombardeo en territorio persa, sin señales claras de resolución.