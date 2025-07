“No mienta y no intimide”: la respuesta de la gobernadora del Tolima a las críticas de Petro sobre el paro arrocero

En dicho contenido se cuestionó que el paro arrocero fuera una lucha justa de los campesinos. De hecho, se asegura que no es liderado por los agricultores, sino por los intereses de Dignidad Agropecuaria.

Y señala que uno de los personajes que lideró las protestas fue Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República. Se señala que dicho paro fue una jugada política para “sabotear al gobierno”.

Hay que aclarar, que si bien en esa pieza aparecen imágenes de Caracol Noticias, no se trata de un informe de ese medio de comunicación. Fue realizado por simpatizantes del Gobierno Petro.

El jefe de Estado no solo compartió el video en su perfil de X, sino que aseguro que “alcaldes y gobernadores de oposición ponen maquinaria para bloquear las carreteras del país”.

Le puede interesar: Se levanta el paro arrocero tras acuerdo para regular el precio del arroz, ¿se acaban los bloqueos?

Dichas declaraciones, que se realizaron antes de la firma del acuerdo, causaron malestar a Matiz, quien en la mañana de este 25 de julio, le pidió respeto para los arroceros al presidente Gustavo Petro. Además, lo señaló de amenazar e intimidar.

La alcaldesa sostuvo en X: “Los arroceros son colombianos que luchan por sobrevivir en el mercado salvaje, sin protección del Gobierno y con grandes desventajas.Es inaudito que usted, «el presidente de las libertades y el cambio», descalifique la protesta de este sector con mentiras e infamias”.

Y añadió: “No mienta, desde la mentira no amenace y con su poder no intimide”.