Ante competencia de Temu y Shein, Gobierno eliminará aranceles a insumos de confección y calzado

El Ministerio de Comercio publicó el borrador de un decreto que busca modificar parcialmente el Arancel de aduanas sobre la importación de insumos y materias primas.para los sectores de confección y calzado.
La propuesta busca modificar el artículo 1 del decreto 1881/21, estableciendo un arancel del 0% párr. 10 subpartidas específicas.
La medida se aplicará únicamente a importaciones de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia e incluye ciertos Hilados de algodón, filamentos sintéticos y fibras sintéticas o artificiales.,excluyendo el hilo para coser.