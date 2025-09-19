x

Ante competencia de Temu y Shein, Gobierno eliminará aranceles a insumos de confección y calzado

La medida busca bajar a 0% el arancel a las importaciones de insumos y materias primas de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

    El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior identificó la necesidad de proteger la producción nacional frente a la escasez de insumos estratégicos. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 3 horas
El Ministerio de Comercio publicó el borrador de un decreto que busca modificar parcialmente el Arancel de aduanas sobre la importación de insumos y materias primas.para los sectores de confección y calzado.

La propuesta busca modificar el artículo 1 del decreto 1881/21, estableciendo un arancel del 0% párr. 10 subpartidas específicas.

La medida se aplicará únicamente a importaciones de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia e incluye ciertos Hilados de algodón, filamentos sintéticos y fibras sintéticas o artificiales.,excluyendo el hilo para coser.

Ante competencia de Temu y Shein, Gobierno eliminará aranceles a insumos de confección y calzado

Puede leer: Textileras colombianas en crisis: Temu y aranceles reviven procesos de reorganización y liquidación

Una vez expedido el decreto, la reducción arancelaria tendrávigencia de un año desde su entrada en vigor.

Competencia de Shein y Temu tiene al sector textil colombiano en crisis

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior identificó la necesidad de proteger la producción nacional frente a la escasez de insumos estratégicos.

Según la entidad, la insuficiencia de acceso a estos insumos, sumada a la competencia internacional y a las distorsiones de precios en los mercados globales, podría generar mayores costos, reducir la producción y afectar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.

Entérese: Crisis en el sector textil sigue: marca de ropa infantil EPK entra en proceso de liquidación judicial

“La reducción de costos asociados a las materias primas e insumos constituye una condición necesaria para que la rama de producción nacional de confecciones y calzado pueda competir en mejores términos frente a los productos importados, aumentando la productividad, mejorando los márgenes de competitividad y preservando el empleo en este sector estratégico”, se lee en el decreto.

El Mincomercio destacó que el sector de hilados, textiles y confecciones es intensivo en mano de obra, genera empleo formal para mujeres y jóvenes, y aporta significativamente al dinamismo de la industria y a la diversificación productiva.

Le puede interesar: Estas son las empresas y los departamentos que más exportan moda colombiana en 2025

En 2024, este sector empleó 490.000 personas, equivalentes al 2,1% de los ocupados del país. La confección de prendas de vestir concentró 406.000 empleos (82,9%), seguida de la confección de artículos textiles con 17.000 trabajadores (3,5%).

Consulte aquí el borrador de decreto.

