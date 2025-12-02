En Colombia, casi la mitad de los mayores de 50 años trabaja en la informalidad

La informalidad laboral golpea con más fuerza a los trabajadores mayores en Colombia. Aunque este grupo poblacional crece aceleradamente y representa un capital humano de alto valor para las empresas, su acceso al empleo formal sigue siendo limitado. Según un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el 47% de las personas entre los 50 y 54 años trabajan por cuenta propia y sin protección social, proporción que escala hasta el 78% entre los mayores de 75 años. La cifra enciende alarmas en un país donde más de 6,8 millones de personas superan los 60 años, de acuerdo con el Dane.
El fenómeno no es menor: en América Latina, la población mayor ya supera los 98 millones de personas, el 14% de toda la región, y se duplicará para 2050, según la Cepal. Por fin, los adultos mayores buscan mantenerse activos no solo por necesidad económica, sino también por bienestar emocional, salud mental y sentido de propósito. Pero la mayoría lo hace al margen del sistema laboral formal.