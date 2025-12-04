María Consuelo Araújo asumirá la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura desde febrero de 2026

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que su junta directiva nacional eligió de manera unánime a María Consuelo Araújo Castro como nueva presidenta ejecutiva del gremio.

Araújo asumirá el liderazgo institucional en sucesión de Juan Martín Caicedo Ferrer a partir del 25 de febrero de 2026, fecha en la que se realizará la asamblea estatutaria.

Le puede interesar: Mina Buriticá celebra cinco años de producción con récords en oro y empleo

Según el gremio, el nombramiento reafirma el compromiso con la consolidación de un sector que hoy es considerado una piedra angular de la economía nacional y un motor esencial de competitividad, integración y desarrollo en Colombia.

En el ámbito nacional, María Consuelo Araújo se ha desempeñado como ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores, cargos desde los cuales lideró políticas públicas en áreas estratégicas del Gobierno.

En Bogotá, dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social y asumió la gerencia de TransMilenio, uno de los proyectos de transporte más relevantes del país.