Pilas con el pago de las cesantías y sus intereses en Colombia: todo sobre plazos y cálculos

Las cesantías son una prestación social obligatoria en Colombia cuyo propósito es proteger económicamente a los trabajadores en caso de desempleo. Este beneficio corresponde a un mes de salario por cada año laborado o de manera proporcional cuando el tiempo de servicio es menor.
Todo trabajador con un vínculo laboral tiene derecho a este ahorro, que además puede destinarse a educación o a la compra, construcción o mejora de vivienda. Cada año, el empleador debe consignar las cesantías en el fondo elegido por el trabajador, como Porvenir, Protección o Colfondos.