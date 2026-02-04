Lluvias tienen en riesgo 260.000 reses y causan pérdidas millonarias a bananeros

Ganaderos y agricultores de Córdoba, Urabá, Magdalena y La Guajira enfrentan una verdadera tragedia por las intensas lluvias que azotan estas zonas del país.
Según la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), reportó que 113 veredas de 24 municipios están afectadas y 4.778 fincas permanecen inundadas. Además, se encuentran en riesgo 263.623 vacunos y bufalinos, lo que representa un golpe significativo para la producción ganadera regional y la economía local, que depende en gran medida de estas actividades.