Procuraduría convocó a la Aerocivil y MinTransporte para evaluar posibles cambios en slots de El Dorado

La operación de la autoridad aérea colombiana está bajo revisión. La Procuraduría General de la Nación adelanta desde agosto de 2025 cuatro investigaciones preventivas contra la Aeronáutica Civil por presuntas fallas en sistemas críticos de navegación y por una eventual modificación en el esquema de asignación de "slots" en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El Ministerio Público convocó una mesa de trabajo institucional con el Ministerio de Transporte y la Aerocivil para esclarecer posibles inconsistencias en torno a cambios regulatorios y verificar la idoneidad técnica y jurídica de la entidad, dado que el transporte aéreo es un servicio público esencial.

El debate por los “slots”: ¿reforma en marcha?

El foco más sensible está en la posible modificación del sistema de asignación de slots, es decir, los horarios de despegue y aterrizaje en El Dorado. Aunque el director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, aseguró en entrevista con Caracol Radio que no existe un borrador para cambiar el esquema, en respuestas oficiales enviadas a la Procuraduría sí se menciona que hay ajustes en fase de elaboración. Esa aparente contradicción motivó la intervención del órgano de control. Actualmente, las aerolíneas conservan sus franjas horarias si cumplen con al menos el 80% de uso en la temporada anterior. Sin embargo, en un documento de nueve páginas, la Aerocivil sostiene que no existen "derechos adquiridos" sobre bienes públicos como la infraestructura aeroportuaria. "En el derecho administrativo colombiano, no existen derechos adquiridos sobre la explotación de bienes públicos frente a cambios regulatorios motivados por la necesidad técnica y el bienestar común", argumenta la entidad. El debate también tiene dimensión internacional. Las aerolíneas advierten que un cambio podría apartar a Colombia de los estándares WASG (Worldwide Airport Slot Guidelines), aplicados en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo. Desde la IATA, su country manager en Colombia, Paula Bernal, señaló a EL COLOMBIANO que estos lineamientos no son simples recomendaciones gremiales, sino estándares construidos junto con asociaciones internacionales de aeropuertos y coordinadores de slots. "El Dorado, catalogado como nivel 3 de congestión, ha operado bajo estas reglas durante la última década. La ausencia de reglas claras puede generar menos rutas o menos frecuencias, y si hay menos sillas disponibles, el resultado puede ser un incremento en los precios de los tiquetes", advirtió Bernal. En 2023, Colombia movilizó más de 50 millones de pasajeros, en un contexto de alta demanda tanto doméstica como internacional. Para IATA, el debate debería centrarse en ampliar capacidad y aplicar correctamente los mecanismos existentes, no en redistribuir la escasez.

Fallas técnicas bajo investigación

Más allá del debate regulatorio, la Procuraduría indaga por la situación de sistemas clave para la seguridad aérea. Uno de los puntos más delicados es el estado de los sistemas ILS (Instrument Landing System), esenciales para permitir aterrizajes en condiciones de baja visibilidad. Según información conocida por el Ministerio Público, el ILS de la pista norte de El Dorado estuvo fuera de servicio por más de un año y actualmente no estaría calibrado correctamente. También se reportan posibles fallas en los aeropuertos de Pasto y Yopal. Adicionalmente, se investiga el funcionamiento del sistema ADS-B, tecnología que permite a las aeronaves transmitir automáticamente su posición, altitud y velocidad. De acuerdo con las alertas recibidas, el sistema presentaría imprecisiones y ubicaciones erróneas. A esto se suman cuestionamientos sobre el radar de superficie instalado desde 2016.

¿Más capacidad sin nueva infraestructura?

En paralelo, IATA recordó que en 2023 se realizó un estudio técnico con participación de la Aerocivil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el operador aeroportuario y las aerolíneas, en el que se identificaron 23 medidas para aumentar la capacidad de El Dorado. De esas, 16 no requieren nueva infraestructura, sino ajustes operativos y de procedimientos. Actualmente el aeropuerto opera 74 movimientos por hora. Según IATA, la capacidad podría elevarse a entre 90 y 100 operaciones por hora si se implementan las recomendaciones sin afectar el nivel de servicio. "La capacidad no es estática. Si la demanda crece, el aeropuerto debe crecer al mismo ritmo", señaló Bernal.

