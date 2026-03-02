Procuraduría convocó a la Aerocivil y MinTransporte para evaluar posibles cambios en slots de El Dorado

La operación de la autoridad aérea colombiana está bajo revisión. La Procuraduría General de la Nación adelanta desde agosto de 2025 cuatro investigaciones preventivas contra la Aeronáutica Civil por presuntas fallas en sistemas críticos de navegación y por una eventual modificación en el esquema de asignación de “slots” en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
El Ministerio Público convocó una mesa de trabajo institucional con el Ministerio de Transporte y la Aerocivil para esclarecer posibles inconsistencias en torno a cambios regulatorios y verificar la idoneidad técnica y jurídica de la entidad, dado que el transporte aéreo es un servicio público esencial.
