Millonario programa de IA del Gobierno no arranca: Ejecución apenas llega al 2%, alerta Contraloría

La iniciativa del Gobierno para desplegar centros de inteligencia artificial en todo el país, a través del programa Centros PotencIA, atraviesa serios retrasos, fallas en la planeación e incluso posibles incumplimientos, según alertó la Contraloría General de la República.

El proyecto contempla inversiones por $234.399 millones y tenía como meta impactar a cerca de 7 millones de personas, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes en todo el país, mediante la construcción de 60 centros.

No obstante, con corte a abril de 2026, el avance apenas llega al 17,71%, cifra que incluye actividades de estructuración lideradas por Findeter.

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Sin embargo, el dato más crítico es el avance de los contratos de obra, que alcanza solo el 2,09%, correspondiente a etapas iniciales como estudios, diseños, licencias y permisos, las cuales aún no han concluido.

Las dificultades no son recientes. Desde 2025, la Contraloría ya había puesto la lupa sobre el programa mediante un seguimiento especial ante señales de riesgo en su desarrollo.

La situación es tal que el propio Gobierno optó por frenar temporalmente la iniciativa. De acuerdo con el Ministerio de las TIC, la decisión de no renovar el programa buscó prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.