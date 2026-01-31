Puerto Antioquia recibe luz verde: MinTransporte autorizó arranque de operaciones al comercio exterior

El Ministerio de Transporte oficializó la habilitación de Puerto Antioquia para operaciones de comercio exterior mediante la Resolución No. 20263040003075 del 29 de enero de 2026, un paso clave para fortalecer la infraestructura logística y la competitividad del país.
Con esta autorización, firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el terminal operado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia queda facultado para atender exportaciones e importaciones, tras cumplir con los requisitos exigidos por el Estado colombiano.