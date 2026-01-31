Puerto Antioquia recibe luz verde: MinTransporte autorizó arranque de operaciones al comercio exterior

El Ministerio de Transporte oficializó la habilitación de Puerto Antioquia para operaciones de comercio exterior mediante la Resolución No. 20263040003075 del 29 de enero de 2026, un paso clave para fortalecer la infraestructura logística y la competitividad del país. Con esta autorización, firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el terminal operado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia queda facultado para atender exportaciones e importaciones, tras cumplir con los requisitos exigidos por el Estado colombiano.

Desde Puerto Antioquia, su CEO Alejandro Costa Posada y la Junta Directiva de la sociedad portuaria expresaron un reconocimiento especial al "liderazgo, compromiso institucional y rigor técnico con que todo el equipo del Ministerio de Transporte acompañaron este proceso", haciendo posible la culminación de una etapa clave para el inicio de operaciones del puerto. "Con esta habilitación, Puerto Antioquia cuenta con todos los permisos requeridos por el Estado colombiano para operar, consolidando a Urabá como el nuevo epicentro de la logística en el país, impulsando el desarrollo económico y social de la mano de las comunidades, promoviendo su bienestar y fortaleciendo la competitividad de Colombia", afirmó Costa.

Pruebas operativas previas al inicio de operaciones

De manera paralela a la habilitación oficial, el puerto avanzó en su fase de pruebas operativas. En la noche del 24 de enero, la terminal recibió la motonave AS ANGELINA, proveniente de Panamá, en lo que constituyó la cuarta prueba logística del proyecto.

En la noche del 24 de enero, la terminal portuaria realizó su cuarta prueba operativa con el arribo de la motonave AS ANGELINA, proveniente de Panamá, durante la cual se descargaron 300 contenedores vacíos destinados a ejercicios logísticos. Foto: Cortesía

Durante esta operación se descargaron 300 contenedores vacíos, utilizados para ejercicios internos que permitieron validar procesos logísticos y operacionales, con el acompañamiento permanente de la Dian, entidad encargada de supervisar los procedimientos de comercio exterior.

Certificación internacional como Puerto Seguro

A estos avances se suma la certificación otorgada por la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) entre finales de 2025 e inicios de 2026, que acreditó a Puerto Antioquia como Puerto Seguro. La certificación corresponde al cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP/ISPS), adoptado por la Organización Marítima Internacional, y garantiza que el terminal cuenta con estándares internacionales de seguridad.

Un proyecto con impacto regional y nacional

Para Costa, la relevancia del puerto trasciende la infraestructura. “Más que para Puerto Antioquia, este es un logro para la región”, afirmó, al resaltar que el proyecto se ha desarrollado con talento humano de Urabá, preparado durante más de un año para operar un puerto de nivel uno. Desde la perspectiva logística, el directivo subrayó que Puerto Antioquia será la salida natural del comercio exterior para Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba, lo que permitirá reducir los costos logísticos del país.

Sectores productivos y capacidad operativa

El impacto se extenderá a múltiples sectores, entre ellos la agroindustria, banano, plátano, aguacate, café, cacao y flores, el sector automotor, la carga general, el consumo masivo y los graneles secos como maíz y soya. El puerto iniciará operaciones con una capacidad anual de siete millones de toneladas, y la agroindustria bananera será parte central del portafolio, considerando que desde Urabá se exportan 1,6 millones de toneladas al año, según cifras de Augura.

Reducción de costos y redistribución del comercio exterior

Desde el sector exportador, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, destacó que el nuevo puerto permitirá ahorros promedio del 33% en distancia frente a otros puertos del Caribe colombiano para Medellín, el Eje Cafetero, Bogotá y Cundinamarca, al acercar las terminales a las principales regiones productivas. En su concepto, Puerto Antioquia podría movilizar cerca del 10% del comercio exterior colombiano, además de redistribuir la carga entre distintos terminales, diversificando los puntos de ingreso y salida de mercancías del país.

Urabá se prepara para una ola de inversión portuaria

El desarrollo de Puerto Antioquia se da en un contexto de transformación regional. Urabá se prepara para una ola de inversión portuaria con la construcción de cinco terminales marítimos, entre ellos Puerto Cirilo, Puerto Pisisí, Puerto Progreso y Darién International Port. Eladio Ramírez Vásquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Urabá, dijo en entrevista pasada con este diario que la demanda logística será creciente, impulsada por la cercanía al Canal de Panamá, la ubicación estratégica del Golfo y la dinámica comercial regional. "La localización del Golfo reduce los riesgos operativos asociados a vientos y fenómenos climáticos. Además, los volúmenes de carga responderán a los cambios del mercado y a la nueva geopolítica comercial", explicó. Expertos coinciden en que el potencial de Urabá no puede medirse solo por las cargas actuales. Durante décadas, la región ha demostrado su capacidad logística exportando millones de toneladas de productos hacia mercados exigentes como Europa y Estados Unidos, incluso sin contar con un puerto de estas características.

