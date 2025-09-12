Reforma tributaria se recortaría a $16,3 billones: estos son los impuestos clave que cambiarían

En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de 2026 , el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sugirió a las comisiones económicas del Congreso ajustar el monto propuesto para agilizar su aprobación y evitar que se repita la situación del año pasado, cuando el Congreso rechazó —por primera vez desde 1991— el presupuesto, obligando al Gobierno a presentar un ajuste de emergencia.
La propuesta de Ávila es reducir el monto original del Presupuesto General de $550 billones a $546,9 billones.Y, como consecuencia,la meta de recaudo de la tributaria pasaría de $26,3 a $16,3 billones, recortando así $10 billones.