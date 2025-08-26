La cadena de restaurantes Don Jediondo no aguantó la crisis financiera y comenzó proceso de liquidación: ¿por qué quebró?

La cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla SAS entró en proceso de liquidación judicial el 25 de agosto de 2025, informó según la Superintendencia de Sociedades. La decisión se tomó tras constatar que la empresa incumplió de manera reiterada los compromisos adquiridos en su proceso de reorganización. La marca fue creada por el humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo. Ya se conocía el problema financiero de esta cadena de restaurantes. De hecho, González intentó mantenerse a flote durante casi tres años bajo la figura de reorganización empresarial. Sin embargo, los compromisos adquiridos con entidades estatales y privadas se hicieron insostenibles, lo que aceleró el deterioro de sus finanzas y la llevó finalmente al proceso de liquidación.

La medida adoptada por la Superintendencia de Sociedades buscaba asegurar que los acreedores recibieran el pago correspondiente dentro de lo establecido por la ley. Asimismo, se buscaba administrar de manera ordenada los bienes de la empresa, evitando un mayor impacto en el sector gastronómico y en los trabajadores que aún dependen de la cadena, pero no fue suficiente.

¿Por qué se liquidó el restaurante de Don Jediondo?

La compañía, reconocida por su oferta de platos típicos colombianos, cuenta con 33 establecimientos en el país y emplea a 183 trabajadores directos. Con corte al 30 de junio de 2025, registraba activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones, lo que evidenciaba un equilibrio frágil en sus finanzas.

FOTO COLPRENSA