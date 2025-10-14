Ley en Colombia moverá la fecha del festivo más esperado de enero en 2026

En 2026, los colombianos no celebrarán el Día de los Reyes Magos en su fecha tradicional, el 6 de enero. De acuerdo con la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), la festividad religiosa será trasladada al lunes 12 de enero de 2026, garantizando así un fin de semana largo al inicio del año. El cambio, que se aplica automáticamente cuando el día festivo no cae en lunes, obedece a una disposición establecida hace más de cuatro décadas con el objetivo de promover el descanso laboral y el turismo interno. “Según la Ley Emiliani (ley 51 de 1983), ese festivo se trasladará al lunes 12 de enero de 2026. La decisión es automática cuando la fecha no cae en lunes”, señala el texto legal. Puede leer: ¿Cuántos puentes festivos quedan en este 2025 para disfrutar en Colombia?

Ley 51 de 1983

La Ley 51 de 1983, promulgada durante el gobierno de Belisario Betancur, es la norma que definió que varios festivos de origen civil y religioso se celebren el lunes siguiente, cuando no coincidan con ese día. La medida buscó en su momento impulsar la productividad empresarial, organizar mejor los descansos laborales y fomentar el turismo en diferentes regiones del país. De esta manera, el primer puente del año 2026 llegará después del martes 6 de enero, cuando tradicionalmente se conmemora la llegada de los Reyes Magos al pesebre de Belén. Ese traslado convertirá el lunes 12 de enero en el primer puente festivo del calendario colombiano, marcando el inicio del ciclo de festivos regulados por la Ley Emiliani.