Ley en Colombia moverá la fecha del festivo más esperado de enero en 2026

El tradicional Día de los Reyes Magos, que caerá el martes 6 de enero, se modificará por disposición de la Ley Emiliani que regula varios festivos en Colombia. Le contamos cuándo será.

    El tradicional descanso por el Día de los Reyes Magos no se celebrará el martes 6 de enero. FOTO: GETTY
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En 2026, los colombianos no celebrarán el Día de los Reyes Magos en su fecha tradicional, el 6 de enero. De acuerdo con la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), la festividad religiosa será trasladada al lunes 12 de enero de 2026, garantizando así un fin de semana largo al inicio del año.

El cambio, que se aplica automáticamente cuando el día festivo no cae en lunes, obedece a una disposición establecida hace más de cuatro décadas con el objetivo de promover el descanso laboral y el turismo interno. “Según la Ley Emiliani (ley 51 de 1983), ese festivo se trasladará al lunes 12 de enero de 2026. La decisión es automática cuando la fecha no cae en lunes”, señala el texto legal.

Puede leer: ¿Cuántos puentes festivos quedan en este 2025 para disfrutar en Colombia?

Ley 51 de 1983

La Ley 51 de 1983, promulgada durante el gobierno de Belisario Betancur, es la norma que definió que varios festivos de origen civil y religioso se celebren el lunes siguiente, cuando no coincidan con ese día. La medida buscó en su momento impulsar la productividad empresarial, organizar mejor los descansos laborales y fomentar el turismo en diferentes regiones del país.

De esta manera, el primer puente del año 2026 llegará después del martes 6 de enero, cuando tradicionalmente se conmemora la llegada de los Reyes Magos al pesebre de Belén.

Ese traslado convertirá el lunes 12 de enero en el primer puente festivo del calendario colombiano, marcando el inicio del ciclo de festivos regulados por la Ley Emiliani.

Cada año, esta normativa genera ajustes similares en celebraciones como el Día de San José, el Corpus Christi o la Asunción de la Virgen, que también cambian de fecha cuando no caen en lunes.

En 2026, Colombia contará nuevamente con uno de los calendarios de feriados más amplios de América Latina, con alrededor de 18 días festivos nacionales.

Le puede interesar: ¡Se merece un festivo! Él es el congresista que creó los lunes feriados en Colombia

Utilidad para la vida