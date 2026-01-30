Mariano Barbacid, el brillante científico que abre esperanza contra el cáncer de páncreas

El nombre de Mariano Barbacid ha cobrado especial relevancia en los últimos días tras la publicación de un estudio que podría marcar un antes y un después en la investigación contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico. El equipo que lidera en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España, logró eliminar por completo tumores pancreáticos en modelos animales mediante una terapia triple combinada, un resultado inédito que evita la resistencia a los fármacos y consigue regresiones duraderas sin efectos secundarios relevantes. En contexto: ¿Cura para el cáncer de páncreas? Oncólogos lograron eliminar tumores en modelos animales El hallazgo, publicado en la revista científica PNAS, abre la puerta a futuros ensayos clínicos y renueva la esperanza en una enfermedad cuya supervivencia a cinco años no supera el 10%. Solo en España se diagnostican más de 10.000 casos al año, y a nivel mundial se estiman decenas de miles de nuevos pacientes cada temporada. Durante décadas, los tratamientos apenas habían avanzado.

Pero, ¿Quién es el científico detrás de este avance?

Barbacid (Madrid, 1949) es una de las figuras más influyentes de la oncología molecular contemporánea. Bioquímico de formación, estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense y se doctoró en 1974. Su carrera internacional despegó poco después en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), donde formó su propio grupo de investigación y empezó a concentrar sus esfuerzos en entender los mecanismos genéticos que transforman una célula sana en cancerosa. Allí protagonizó uno de los hitos más importantes de la biomedicina moderna: en 1982 aisló el primer oncogén humano, es decir, el primer gen mutado capaz de causar cáncer. Ese descubrimiento permitió identificar por primera vez la raíz molecular de la enfermedad y sentó las bases de lo que hoy se conoce como oncología molecular y terapias dirigidas. Conozca: ¿Todo está en los genes? Estudio reveló su relación con la expectativa de vida Desde entonces, buena parte de los tratamientos actuales contra el cáncer parten de ese conocimiento. Tras una década en la industria farmacéutica —donde llegó a ser vicepresidente de Oncología Preclínica en Bristol-Myers Squibb— regresó a España en 1998 para fundar el CNIO, centro que dirigió y posicionó en menos de diez años entre los mejores del mundo en investigación oncológica. Más tarde dejó la gestión para volver al laboratorio, convencido de que su lugar estaba en la ciencia básica.

¿En qué consiste su investigación?

Su más reciente logro vuelve a ponerlo en el centro de la conversación científica. El problema del cáncer de páncreas es que, incluso cuando se desarrollan fármacos prometedores, los tumores generan resistencias en pocos meses. La estrategia del equipo de Barbacid fue atacar simultáneamente tres puntos de la vía molecular del oncogén KRAS —mutado en el 90% de estos pacientes—, combinando tres compuestos.

La comparación que usa es sencilla: “Es más difícil que una viga se parta si la sujetas por tres puntos y no por uno solo”. Lea también: Consumo alto y constante de alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer colorrectal En ratones, la fórmula consiguió la desaparición permanente de los tumores. Aunque el propio científico insiste en la prudencia —“todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos”—, el avance es considerado uno de los más prometedores de los últimos años.

El amar lo que uno hace

Lejos del estereotipo del investigador distante, Barbacid suele hablar de vocación. En entrevistas ha contado que su amor por la ciencia nació en la infancia, gracias a profesoras que le enseñaban contenidos fuera del currículo y despertaron su curiosidad por la estructura de la materia y el ADN. “A los jóvenes les diría que tengan una vocación clara y sepan hacia dónde ir”, dijo recientemente. “Si no, pueden perderse”. También defiende con firmeza la sanidad pública española y el fortalecimiento de la investigación local. “Eso de irse a Houston para tratarse un cáncer ya es historia. Aquí tenemos oncólogos y ensayos clínicos de primer nivel”, ha afirmado.

A pesar de los reconocimientos —más de 300 publicaciones científicas, miles de citas, doctorados honoris causa y distinciones internacionales—, rechaza la etiqueta de “icono”. Prefiere definirse como “un investigador que tiene que pelear por financiación como cualquier otro”.

Un científico con marca propia