¡Salen y salen! Los memes que dejó el encuentro entre Petro y Trump en Estados Unidos

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se convirtió rápidamente en tendencia digital. Más allá de la agenda diplomática, el histórico encuentro provocó una amplia circulación de memes y comentarios humorísticos que dominaron las redes sociales durante la jornada.

Los usuarios apelaron a montajes, parodias y herramientas de inteligencia artificial para recrear escenas de la visita con tono satírico. Elementos como aguardiente, pollo asado y hasta la bandera del M-19 aparecieron en las imágenes que acompañaron las bromas, sumando un componente viral al encuentro.