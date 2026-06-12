“¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026

¡Las caderas no mienten! En las últimas horas circularon en redes sociales versiones que afirmaban que Shakira no habría participado en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. La artista colombiana sí subió al escenario del Estadio Azteca en Ciudad de México, donde interpretó la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, acompañada de una puesta en escena de gran formato y varios artistas invitados. Los rumores surgieron en plataformas como TikTok, Instagram y X pocos minutos después de la presentación de la barranquillera junto al cantante nigeriano Burna Boy. Varios usuarios especularon sobre una posible “doble”, argumentando que su rostro lucía diferente a lo habitual y señalando detalles como el uso de gafas oscuras, una aparente hinchazón facial, algunos cambios en su forma de bailar e incluso una equivocación en escena que atribuyeron a que no se trataba de la artista. Entérese: ¿Se la perdió? Así fue la presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026

Entre los comentarios que circularon se leían mensajes como: “Recién se enteran que esa no es Shakira y que encima tiene una doble que manda a sus shows cuando ella no quiere ir”, “Su manera de bailar parece distinta, no tan suelta. El pelo distinto, todo muy rarito. No parece ella”. Conozca: ¡De Antioquia para el mundo! El carriel de los arrieros que lució Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026 Uno de los comentarios más virales decía “Si eso es Shakira, mi abuela se fue a la Luna”. En respuesta otro usuario lo contradijo graciosamente con imagen creada con inteligencia artificial en la que la cantante aparecía junto a una abuela caminando por la luna.

El meme sirvió para ridiculizar una teoría que ha ganado fuerza en redes pese a la falta de evidencias y a la abundancia de imágenes, videos y registros que mostraban a Shakira participando en la inauguración del Mundial.

Las pruebas que contradicen la teoría de la supuesta doble de Shakira

Entre las pruebas visuales que contradicen la teoría de una supuesta doble hay una característica física permanente, una pequeña cicatriz que Shakira conserva en la frente desde hace años, la marca es visible tanto en fotografías antiguas de la artista como en varios registros de la ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca. Shakira ha contado en el pasado que la marca apareció en 2003, durante una estancia en España, a raíz de una infección.

La cicatriz en la frente acompaña a Shakira desde 2003 y también es visible en imágenes de la inauguración del Mundial 2026. Foto: tomadas de redes sociales / montaje EL COLOMBIANO

También se han comparado otros rasgos físicos como la sonrisa, la forma de los dientes y distintas facciones del rostro y basta con ampliar algunas de las fotografías para confirmar que coinciden con la cantante original.

Lea también: Agéndese en el segundo día del Mundial 2026: horarios, sedes y artistas de las inauguraciones en EE.UU. y Canadá Otro de los argumentos utilizados fue que Shakira parecía más alta de lo normal. Sin embargo, las imágenes de la presentación muestran que la cantante utilizó tenis con una plataforma gruesa, un detalle que evidentemente puede modificar la percepción de su estatura en fotografías y videos tomados desde distintos ángulos.

Los tenis de plataforma utilizados por Shakira durante la inauguración del Mundial 2026. Foto: redes sociales

¿Qué pasó con las gafas?

El uso de lentes oscuros fue, probablemente, el principal detonante de la teoría. Los comentarios en redes se centraron en las gafas que utilizó durante la presentación, hasta el punto de convertirlas en la “prueba” para quienes aseguraban que quien estaba sobre el escenario no era Shakira. Sin embargo, hay un video difundido en redes sociales que muestran a Shakira en una videollamada señalando una zona cercana a los ojos e incluso retirándose las gafas por unos instantes para mostrar parte de su rostro.

Aunque la artista no ha explicado públicamente el motivo por el que decidió utilizarlas durante el espectáculo, las imágenes sugieren que podría haber existido algún tipo de molestia o situación puntual relacionada con esa zona del rostro.

Los ensayos previos que documentó Shakira

La actividad de Shakira en los días previos a la inauguración también contradice la teoría conspirativa. Desde comienzos de semana, la cantante compartió videos de los ensayos de “Dai Dai” junto a bailarines y miembros de la producción, además de imágenes desde el Estadio Azteca mientras preparaba su presentación. Tras el espectáculo, publicó fotografías y videos junto a artistas que participaron en la ceremonia, entre ellos J Balvin, Burna Boy, Tyla y Danny Ocean, documentando tanto los preparativos como su presencia en el evento.

Fotografías compartidas por Shakira en sus historias de Instagram junto a Tyla, Danny Ocean, Burna Boy y J Balvin (de izquierda a derecha respectivamente) tras la inauguración del Mundial 2026. Foto: @shakira

Además de un video viral que muestra a Shakira permaneciendo en la cancha del Estadio Azteca bailando merengue junto a su hermano, Antonio Mebarak, incluso cuando miembros de la organización y personal de seguridad intentaban indicarle que debía abandonar el campo para continuar con el protocolo del evento.

Le puede interesar: Video | Shakira se quedó bailando tras su show en el Mundial 2026 y se hizo viral A decir verdad, a todo lo anterior se suma un elemento que es difícil de pasar por alto, los movimientos característicos que han acompañado a la artista durante más de tres décadas de carrera.

Las secuencias de baile vistas durante la inauguración, especialmente aquellas centradas en sus reconocidos movimientos de cadera, coinciden totalmente con el estilo que ha convertido a Shakira en una de las intérpretes más identificables de la música latina.

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