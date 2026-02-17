x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Si me empujas, te pateo el trasero”: Shia LaBeouf, de la franquicia Transformers, fue golpeado y puesto bajo custodia policial

El actor Shia LaBeouf vuelve a la polémica tras ser captado en video agrediendo a un transeúnte y a un empleado en Nueva Orleans. Vea los detalles de su arresto en pleno Mardi Gras.

  • “Si me empujas, te pateo el trasero”: Shia LaBeouf, de la franquicia Transformers, fue golpeado y puesto bajo custodia policial
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Shia LaBeouf fue una de las promesas del cine estadounidense. En la actualidad, protagoniza escándalos mediáticos. Foto: AFP

El actor Shia LaBeouf fue detenido la madrugada del martes en Nueva Orleans tras una pelea ocurrida en medio de las celebraciones de Mardi Gras (martes de Carnaval), informó el Departamento de Policía local al portal estadounidense TMZ.

Siga leyendo: ¿Se acaba Sábados Felices? Toman fuerza rumores y críticas al desgaste de su formato

Los detalles del altercado de Shia LaBeouf en el Barrio Francés

De acuerdo con la Policía de Nueva Orleans, citada por TMZ, LaBeouf habría protagonizado un altercado en un bar del Barrio Francés. Un empleado del establecimiento le pidió que se retirara del lugar por causar un alboroto excesivo. Al salir, el actor supuestamente comenzó a golpear al trabajador con el puño cerrado.

TMZ también publicó un video en el que se observa a LaBeouf conversando con un hombre mayor en la calle. En las imágenes, el actor aparece con los brazos dentro de su camiseta y, de manera repentina, comienza a gritarle obscenidades al hombre, quien permanece tranquilo. Acto seguido, LaBeouf se lanza hacia él y le propina un cabezazo en el rostro.

Un segundo video difundido por el mismo medio muestra otro ángulo de la escena afuera del bar, aparentemente en el momento en que el actor es golpeado en la calle antes de la llegada de la policía, así como una vista distinta de cuando recibe atención de paramédicos.

Jeffrey Damnit, asistente al Mardi Gras que aseguró haber estado presente, declaró a TMZ que el actor se encontraba en el Barrio Francés alrededor de las 5 p. m. del día anterior. Según su testimonio, LaBeouf cayó accidentalmente sobre él mientras pedía una jarra de agua y luego le dijo: “Si me empujas, te pateo el trasero”. Al rato, el actor fue golpeado por varios asistentes mientras trataban de controlarlo en espera de la policía.

Recordado por sus papeles en series de Disney y en algunas de las películas de la franquicia de Transformers, Shia fue en su momento uno de los actores emergentes más cotizados de su generación. Sin embargo, una seguidilla de escándalos mediáticos le ha restado brillo a su carrera.

Le puede interesar: Los jóvenes therians: se creen animales, aúllan en plazas y acumulan denuncias por mordeduras

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué cargos enfrenta Shia LaBeouf en Nueva Orleans?
Aunque la policía no ha detallado todos los cargos, el actor fue puesto bajo custodia por disturbios públicos y agresión física tras los incidentes reportados en el Barrio Francés durante las festividades de Mardi Gras.
¿Es la primera vez que detienen a Shia LaBeouf?
No. El actor tiene un largo historial de arrestos relacionados con embriaguez pública, conducta desordenada y altercados en Nueva York, Georgia y California, lo que ha afectado su trayectoria en Hollywood.
¿Quién es el hombre agredido en el video de Shia LaBeouf?
Hasta el momento, la identidad del hombre mayor que recibió el cabezazo no ha sido revelada. Testigos indican que el hombre se encontraba tranquilo antes de la agresión repentina del actor.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Fuerza pública
Internacional
Policía
Relaciones interpersonales
Peleas callejeras
Peleas
Norteamérica
Estados Unidos
Hollywood
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida