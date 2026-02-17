“Si me empujas, te pateo el trasero”: Shia LaBeouf, de la franquicia Transformers, fue golpeado y puesto bajo custodia policial

Shia LaBeouf fue una de las promesas del cine estadounidense. En la actualidad, protagoniza escándalos mediáticos. Foto: AFP

El actor Shia LaBeouf fue detenido la madrugada del martes en Nueva Orleans tras una pelea ocurrida en medio de las celebraciones de Mardi Gras (martes de Carnaval), informó el Departamento de Policía local al portal estadounidense TMZ. Siga leyendo: ¿Se acaba Sábados Felices? Toman fuerza rumores y críticas al desgaste de su formato

Los detalles del altercado de Shia LaBeouf en el Barrio Francés

De acuerdo con la Policía de Nueva Orleans, citada por TMZ, LaBeouf habría protagonizado un altercado en un bar del Barrio Francés. Un empleado del establecimiento le pidió que se retirara del lugar por causar un alboroto excesivo. Al salir, el actor supuestamente comenzó a golpear al trabajador con el puño cerrado. TMZ también publicó un video en el que se observa a LaBeouf conversando con un hombre mayor en la calle. En las imágenes, el actor aparece con los brazos dentro de su camiseta y, de manera repentina, comienza a gritarle obscenidades al hombre, quien permanece tranquilo. Acto seguido, LaBeouf se lanza hacia él y le propina un cabezazo en el rostro.

Un segundo video difundido por el mismo medio muestra otro ángulo de la escena afuera del bar, aparentemente en el momento en que el actor es golpeado en la calle antes de la llegada de la policía, así como una vista distinta de cuando recibe atención de paramédicos. Jeffrey Damnit, asistente al Mardi Gras que aseguró haber estado presente, declaró a TMZ que el actor se encontraba en el Barrio Francés alrededor de las 5 p. m. del día anterior. Según su testimonio, LaBeouf cayó accidentalmente sobre él mientras pedía una jarra de agua y luego le dijo: “Si me empujas, te pateo el trasero”. Al rato, el actor fue golpeado por varios asistentes mientras trataban de controlarlo en espera de la policía.

Recordado por sus papeles en series de Disney y en algunas de las películas de la franquicia de Transformers, Shia fue en su momento uno de los actores emergentes más cotizados de su generación. Sin embargo, una seguidilla de escándalos mediáticos le ha restado brillo a su carrera.



