La Alcaldía hizo un llamado para crear conciencia sobre el daño que estas agresiones provocan sobre los agentes, que no son más que funcionarios haciendo su trabajo. En ese sentido, la administración compartió el testimonio de uno de esos agentes:

“Como agente de tránsito he sufrido varias agresiones por parte de usuarios. Ten en cuenta que nosotros estamos en la vía para ayudarte en la regulación y la movilidad, y para salvar tu vida. También, ten en cuenta que en la ley está tipificado que la agresión a un servidor público, y a nosotros como agentes de tránsito, da cárcel. Ayúdanos en la vía, para salvar tu vida”, expresó Jonathan Velásquez, agente de la Secretaría de Movilidad.

EL COLOMBIANO ha reseñado otros casos violentos contra los agentes. En abril, por ejemplo, fue atacado uno en San Cristóbal. Así lo relató la propia víctima: “Esta persona comenzó a lanzar insultos en contra de varios compañeros y yo me metí. Se me comenzó a acercar, a pedirme que nos pegáramos y yo me tiraba para atrás. En una de esas me descuidé y me propinó el golpe en la cara, con las llaves que tenía empuñadas”.