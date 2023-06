Aunque en principio Ríos y otros concejales de oposición pidieron darle trámite al debate, luego accedieron a que la discusión ciudadana y las respuestas de la administración fueran presentadas, pero sin votación al cierre de sesión. De esta forma ciudadanos en contra y a favor del proyecto de acuerdo se pronunciaron sobre el particular. Igual sucedió con la administración.

Explicaron los concejales Cañas y Ríos que esto permitirá ajustar el texto de ponencia presentado en un principio por la Alcaldía. La idea, dijo Ríos, es que en el articulado se precise cuánta plata requiere cada dependencia y por qué. Ya con esa información, se haría una votación por cada artículo y no en paquete, como ha venido insistiendo la administración.

La solicitud de Cañas fue respaldada por el concejal Fabio Rivera, quien ve con buenos ojos el proyecto y recomendó no retirar la ponencia, “porque eso dejaría sin piso legal el debate”, sino “presentar un informe de ponencia sustitutiva, en el que se detallen, artículo por artículo, las dependencias que necesitan los recursos”. El retiro de la ponencia o la presentación de una modificación implicaba un trámite escrito que no se había surtido. Esto resultó en la suspensión de la sesión por unos minutos, espacio que Cañas —de la Comisión Segunda— y el concejal Carlos Ríos —ponente del proyecto y presidente de la Comisión Primera— aprovecharon para liderar un acuerdo informal que mantuviera viva la sesión.

El secretario Hurtado insistió en que el proyecto no va en contravía de los intereses de EPM. “Esa plata no es para los funcionarios, esa plata no es para el alcalde, esa plata es para la ciudad”, sostuvo. Y agregó: “No hemos vendido activos para financiar el plan de desarrollo, pese a la pandemia, a la devaluación y a los retos del cambio climático”.

El reporte de Hurtado, quien recordó que esta administración ha recibido menos transferencias por parte de EPM, lo respaldó el gerente de la empresa, Jorge Andrés Carrillo. Dijo el funcionario, entre otras cosas, que las transferencias al Distrito pasaron de $2 billones en junio de 2022 a $1,67 billones este año.

En el debate también participaron las dependencias que están buscando más recursos. Sus líderes expusieron cómo están las carteras, cuál es la ejecución y por qué necesitan la plata. La sesión cerró de esa forma sobre las 4 de la tarde. Como se proyectó desde temprano no hubo votación y el concejal Cañas, coordinador de ponentes de la iniciativa, dijo que en compañía de los demás ponentes presentarán modificaciones sustanciales al informe de ponencia presentado inicialmente.

“La idea es hacer un ajuste en el que el informe de ponencia tenga cambios sustanciales, que no sean dos artículos o tres, sino proyecto por proyecto, con cada programa desagregado. Y que así los concejales puedan votar los temas que consideren prioritarios y los que no, por baja ejecución de las dependencias, no los apoyen”, afirmó.

Lo cierto es que esta movida liderada por Cañas parece responder a lo enredados que estaban los votos para que la administración lograra el trámite del proyecto. La cosa venía empatada, 7 a 7, en las comisiones Primera y Segunda —el proyecto lo estudian de forma conjunta—.

Contamos en días pasados que la idea de la Alcaldía era hundir el proyecto con este empate y apelar en plenaria para que la Comisión Tercera lo estudie, pero allí las cuentas tampoco cuadran. El acuerdo al que se llegó no es otra cosa que la moderación de la Alcaldía para que la iniciativa no se hunda por completo. Por ahora, sostuvo Cañas, no hay fechas claras sobre la discusión.