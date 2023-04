Y agregó, respecto a su compañera de conversación: “Andree se va por las ramas. No logra contestar oportunamente a las preguntas que le hace. Tienen a su asesor todo el tiempo mirándola: las señales que le hace están prácticamente calcadas, pero bueno”.

Uribe, por su parte, expresó: “Me sentí bien, tranquila, a gusto. Hay cosas que uno de entrada sabe que van a preguntar, a eso nos arriesgamos todos. Lo que más me gustó fue el tono de las preguntas: es conciliador, de respeto. Lo no tan bueno fue que no llegó un candidato: se lo perdió, porque estuvo muy bueno. Y lo otro es que no hubo tanto espacio para las propuestas”.

El público, finalmente, le dio su respaldo como los más “parchados” a Gómez, el consejero de juventud, y a la exsecretaria Uribe. El espacio terminó con comentarios favorables de los asistentes quienes, desde ya, se apuntaron para la conversación que tendrá lugar el próximo 24 de abril: Daniel Duque, Juan David Valderrama y María Paulina Aguinaga, hasta el momento, son los panelistas confirmados.