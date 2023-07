Luego de tres meses de preguntar por el servicio, desde la Alcaldía de Medellín les respondieron que pronto se reanudará. Pero este no es el primer inconveniente que tiene el programa durante esta administración. El año pasado hubo retrasos y los adultos mayores se quedaron sin atención hasta agosto, cuando el operador contratado dio inicio a sus labores.

Y es que los beneficiarios del programa, con sus problemas y sus necesidades, no entienden de contratación ni de licitaciones. Una de las contratistas que trabajaba en uno de los Centro Vida comentó que para muchos ancianos es la única manera de lograr la seguridad alimentaria. “Hay muchos que comen solo lo que les dan en el programa. De la jornada de la tarde, por ejemplo, empacan la comida del viernes para almorzar el sábado”, dijo la contratista.

Ahora bien, ¿por qué el programa ha estado cerrado desde abril? Esa duda se la transmitimos a la alcaldía, que respondió de manera escrita. La demora tiene que ver con la contratación. La administración explicó que, por la naturaleza del programa, no se puede empatar un contrato con otro ni se puede extender. El convenio anterior terminó en marzo y desde entonces se abrió una licitación para escoger un nuevo operador.

Aunque la explicación es lógica, no satisface a los 1.309 adultos mayores a los que se les abrió cupo este año. La contratista mencionada dice que no recuerda que en administraciones anteriores hubieran tenido que esperar meses para retomar la atención. Y es que la contratación no debería ser una excusa para parar el servicio por meses enteros, menos tratándose de una población sensible.