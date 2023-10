Entre las 7:00 p.m. del miércoles 18 de octubre y las 5:00 a.m. del jueves 19 de octubre habrá corte del servicio de acueducto en Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI que cobijan a 15.349 usuarios.