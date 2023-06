Desde las 4:00 de la tarde de este miércoles y hasta las 5:00 de la madrugada del jueves 15 de junio, el primer corte será en Bello y afectará a cerca de 1.935 clientes de los barrios y sectores Quitasol, urbanización Rosales de Terranova, San Francisco Etapa 3, Urbanización Carmel, Cerroazul, Cerro Claro Apartamentos y Telesillas.

En el caso de Medellín, la suspensión arrancará hacia las 10:00 de la noche del miércoles para cerca de 12.076 usuarios de los barrios y sectores Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2. En este último sector el corte se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del jueves.

Asimismo, en Medellín, otros 22.457 usuarios de los barrios y sectores Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas Universidad Nacional, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora se quedarán sin agua desde las 8:00 de la noche del jueves y hasta las 4:00 de la madrugada del viernes.

La compañía antioqueña habilitó la línea de atención telefónica (604)4444115 para responder las inquietudes de los usuarios que estén en las zonas afectadas por esos trabajos.