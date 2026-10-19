“¡Ay, pasé, abuela!”: la estudiante de un colegio público de Medellín que ganó una beca para viajar a la NASA

Era una reunión por Zoom y a las 40 finalistas les pidieron que se grabaran. María José lo hizo. Quizá de los nervios, no alcanzó a entender cuando dijeron su nombre, pero de pronto vio su foto en la pantalla y entendió. “¡Ay, pasé, abuela!”, dijo agarrándose la cabeza, con una sonrisa inmensa que terminó en una risa. Miró a su abuela y le soltó la noticia: “Abuela, voy a ir a la NASA”. Esa fue la reacción de la joven al enterarse de que formará parte de una inmersión académica de una semana en Estados Unidos, que incluye una visita al Centro Espacial Kennedy, en Florida. El viaje está previsto para el primer semestre de 2027. Entérese: ¡Una tesa! Estudiante de Itagüí fue el mejor Icfes de Antioquia y se acercó al puntaje perfecto

Cuatro meses de preparación

Para llegar hasta allí, María José se preparó durante cuatro meses con la Fundación SHE IS, organización que impulsa la formación y el liderazgo de niñas y jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM). Debía desarrollar un proyecto desde esas áreas y sustentarlo ante las organizadoras. El suyo es una plataforma que funciona como un traductor pedagógico. Según explicó, la idea nació cuando vio un video sobre las críticas de Albert Einstein a los modelos educativos y se quedó con una frase: “Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a vivir toda su vida pensando que es un tonto”. Su plataforma explora los cuatro estilos de aprendizaje: auditivo, visual, kinestésico y lectoescritor. “Los modelos educativos actuales son talla única”, explica. “Cada mente es diferente, cada forma de aprender es distinta, y por eso a muchos estudiantes les va mal: no saben cómo aprender”. El viaje estaba en su “mapa de sueños” desde sexto grado, cuando vio en Telemedellín un programa con una niña que había participado en She’s Astronaut. “Yo dije: un día quiero estar ahí”. Este año tuvo por fin la oportunidad de inscribirse y lo logró. Su principal apoyo ha sido su mamá, la maestra Margarita Medina. “A uno todavía como que es un sueño hecho realidad, pero no lo ha aterrizado aquí en la Tierra”, dijo.

La formación de María José

María José cursa la media técnica en Desarrollo de Software, donde ha fortalecido sus habilidades en programación, pensamiento lógico y diseño de soluciones tecnológicas. También ha participado en el Modelo de Simulación de las Naciones Unidas de Medellín (MEDMUN), de la estrategia Educación Complementaria de la Alcaldía. Será la única representante de Medellín y Antioquia en esta experiencia. El subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, destacó que el Distrito está calificado como territorio STEM+H. En más de 163 instituciones educativas hay prácticas de enseñanza que integran ciencia, tecnología, matemáticas y humanidades. “Hoy queremos felicitar a María José, quien nos representará en la NASA”, afirmó. La joven, por su parte, insiste en que más niñas participen: “Es importante que las niñas estemos en todas estas áreas. Eso nos ayuda a convertirnos en líderes y demostrar nuestro potencial, porque muchas veces no es visto”. Lea más: El cucuteño que sacó 500 en el Icfes estudiará Ingeniería Matemática en Eafit en Medellín: esta es su historia Bloque de preguntas y respuestas