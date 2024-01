De hecho, la vicepresidente Francia Márquez lanzó este programa en la capital antioqueña. Sin embargo, para el alcalde de Medellín dicho programa es un “insulto”. “Decir que hay que pagarles pa’ que no maten es un grave error y es un gran insulto”, expresó.

Sin embargo, pese a las críticas, Gutiérrez también aprovechó para mandarle un mensaje al presidente Petro para encontrar puntos de encuentro en favor de Medellín y Antioquia. “Presidente Petro no nos castigue por representar la oposición política en Colombia. No castigue a Medellín y a Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos. Demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquía con cariño y no con desdén como la ha mirado”, manifestó el mandatario.