María Paulina Aguinaga llegó al Concejo de Medellín en 2016, y aunque era una mujer joven, sin experiencia en el servicio público, demostró rápidamente tenacidad y disciplina. Desde entonces se recuerdan sus debates acuciosos sobre EPM, Tigo y el presupuesto público.

Han pasado ya casi ocho años, Paulina dejó el Centro Democrático, un partido que le parecía ajeno, y hasta pareció estar muy cerca de Daniel Quintero, cosa que ella niega con contundencia. Su candidatura a la Alcaldía ha sido austera y pese a lo pensado, se ha mantenido lejos de su amigo Albert Corredor y de Juan Carlos Upegui; ambos le han coqueteado en redes para que se le una.

Aguinaga dice que es una mujer auténtica y cuenta que cuando iba a entrar a la Universidad Externado le hicieron una entrevista colectiva y hubo una pregunta que la sacudió: “¿Qué le gustaba hacer en sus días de descanso?”. Ella dijo que salir a comer a un centro comercial con las amigas, pero una compañera dijo que leer una revista política y con unas cuantas contrapreguntas el jurado descubrió la mentira. Paulina pasó, dice, gracias a su autenticidad.

En esa autenticidad de la que se precia, Paulina explica que no es cercana a Quintero: “Apoyé los proyectos de ciudad como concejal y también le dije no a muchos otros que el alcalde quiso sacar y que no beneficiaban a los medellinenses”. Es una mujer que prefiere los números, la economía, la matemática, sobre la literatura; disfruta de su hijo de 2 años y de la compañía de su esposo, un francés que por trabajo a veces pasa varias semanas por fuera del país.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

“Sentirse tranquilo con uno mismo, estar en familia. Me siento muy feliz cuando nos reunimos todos en la finca”.

¿A qué persona viva desprecia más?

“La verdad, desprecio, porque me siento asaltada en mi buena fe, a Rodolfo Hernández; voté por él en primera y segunda vuelta y me siento asaltada en mi buena fe, lo desprecio por mentiroso, por vender humo”.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de usted?

Soy una persona muy dura con los otros y conmigo misma.

¿Cuándo y dónde fue más feliz?

“Ahí tengo una dualidad, porque mi mejor época fue la universidad, pero sin lugar a dudas en este momento también me siento realizada como mujer, como mamá y como profesional”.

¿Cuál es su actividad favorita?

“Compartir con mi hijo”.

¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?

“Quizá la sinceridad”.

¿En qué ocasiones recurre a la mentira?

Todos decimos mentiras piadosas, como cuando uno ve a un niño recién nacido y dice que es muy lindo.

¿Qué es lo que menos le gusta de su aspecto?

“Me hubiera gustado ser un poco más alta”.

¿Qué talento le habría gustado tener?

“Las manualidades”.

¿Quién es la persona viva a la que más admira?

“Admiro mucho a mi mamá y a un economista que se llama Dan Ariely”.

¿Qué es lo que más le desagrada de los demás?

“La hipocresía”.

¿Cuál es su viaje favorito?

“Me gusta mucho Portugal”.

¿Quién es su máximo referente, a quién admira?

“Angela Merkel, me parece una mujer seria, técnica, con un gran liderazgo”.

¿Qué palabras o frases utiliza con demasiada frecuencia?

“Obviamente”.

¿Cuál es su gran pesar?

“No haber estudiado el doctorado en Economía”.

Si pudiera cambiar una cosa de usted, ¿qué elegiría?

“Quisiera ser una persona más paciente”.

¿ Cuáles son sus logros?

“El libro ‘EPM, para mañana es tarde’, en el que se analiza el manejo que se le han dado a dicha empresa en los últimos 20 años”.