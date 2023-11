El pico y placa para este viernes 10 de noviembre en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá corresponde a las placas con dígitos 8 y 2. En el caso de los carros, no podrán circular los que terminen en algunos de estos números; pasará al contrario con las motos, que se basarán en el primer número.

Para los amarillitos, el servicio de taxis, también está activa la restricción y su incumplimiento puede generar las mismas sanciones. Para este viernes las placas terminadas en 9 no podrán circular. La única variación con los demás vehículos es que el pico comienza sobre las 6:00 de la mañana y no a las 5:00 a.m.

Las autoridades de tránsito de cualquiera de los diez municipios del Valle de Aburrá, es decir, Envigado, Itagüí, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, están autorizadas para emitir sanciones sobre este particular, pues la medida fue acordada por todas las localidades.