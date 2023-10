Aún en las conversaciones más triviales, el abogado Rodolfo Correa no deja de lado su profesión ni su campaña política; es un tipo que se toma las cosas muy en serio. Se considera obstinado y lamenta no haber tenido habilidades para el canto, pero sabe que el talento es caprichoso. Se encuentra en una canción: My way, del gran Frank Sinatra, pues asegura que ha forjado su destino, su vida.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

“Cuando alcanzamos a desarrollar todas nuestras habilidades”.

¿A cuál persona viva desprecia más?

“No desprecio a nadie, no me cabe en mi mente la noción de desprecio por un ser humano. Sí tengo muchas críticas a los líderes de los grupos terroristas”.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada a usted mismo?

“La obstinación”.

¿Cuándo y dónde fue más feliz?

“Aquí y ahora”.

¿Cuál es su actividad favorita?

“Leer y escribir”.

¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?

“Creo que deberíamos tener más virtudes. No creo que haya ninguna virtud sobrevalorada”.

¿En qué ocasiones recurre a la mentira?

“Procuro no hacerlo. Pero creo que en el mantenimiento de algunos mitos que son nobles para la conservación de tradiciones, por ejemplo, el Niño Dios”.

¿Qué es lo que menos le gusta de su aspecto físico?

“La papada”.

¿Qué talento le habría gustado tener?

“El canto”.

¿Quién es la persona viva a la que más admira?

“Mi madre, Marta Vargas”.

¿Qué es lo que más le desagrada de los demás?

“La falta de claridad y compromiso”.

¿Cuál es su viaje favorito?

“Nueva York”.

¿Qué palabras o frases utiliza con frecuencia?

“Disciplina, disciplina, disciplina”.

¿Cuál es su gran pesar?

“No tengo pesares”.

Si pudieras cambiar una cosa de usted, ¿qué elegiría?

“Elegiría trabajar menos y cantar más”.

¿Quién es su héroe de ficción?

“Supermán”.

¿Cómo le gustaría morir?

“En mi cama, rodeado de mi familia”.

¿Cuál considera que es su mayor logro?

“Haber llegado hasta donde estoy”.

¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria?

“La hipocresía”.

Si pudiera reencarnar en otra persona o cosa, ¿qué le gustaría ser? ¿O quién le gustaría ser?

“Me gustaría ser un águila”.

¿Cuál es su bien más preciado?

“Mi casa”.

¿Dónde le gustaría vivir?

“Me gustaría vivir al final de mi vida en una casa campestre en Santa Elena o El Carmen de Viboral”.

¿Qué es lo que más valora de sus amigos?

“La lealtad”.

¿Quiénes son sus escritores favoritos?

“Gabriel García Márquez, en el plano literario. Soy un gran admirador de Hans Kelsen”.

¿Quiénes son sus héroes en la vida real?

“Los profesores”.

¿Cuál es su mayor miedo?

“Que Medellín siga en manos del quinterismo. También, que perdamos la humanidad y seamos reemplazados por la inteligencia artificial en el pensamiento y por los robots en la acción física”.

¿Cuál es su lema?

“Legalidad, disciplina y estudio”.