El Palacio de Justicia de Medellín está cerrado en la mañana de este miércoles 17 de mayo. Desde muy temprano, decenas de empleados públicos, que hacen parte de la Rama Judicial, se apostaron sobre los alrededores para protestar por los incumplimientos en varios asuntos laborales. Uno de los que más mencionan, y que desencadenó la discordia, es que no se les ha hecho el ajuste salarial para este año. Eso ha ido en detrimento de su estilo de vida, teniendo en cuenta que el IPC estuvo el año pasado por encima del 13%.

Una de las personas que hace parte del plantón dijo que los empleados de la Fiscalía, Medicina Legal y otras entidades no han recibido el ajuste salarial: “Tenemos una gran afectación porque nos estamos ganando lo mismo del año y nos agobian la devaluación del peso y el IPC. Los empleados, fuera de que tenemos más trabajo, ganamos menos de lo que la ley nos corresponde”.

Otro de los problemas mencionados por los empleados de la Rama Judicial tiene que ver con incumplimientos de acuerdos laborales a los que se habían llegado en 2014 y, dicen, no se materializaron nunca. “Hay más de 4.000 demandas a nivel nacional porque, además, no han pagado en cuenta las prestaciones teniendo en cuenta bonificaciones. Ya hay providencias de algunas de las demandas, pero la situación no ha mejorado”, comentó la persona que estaba en la protesta.

Dentro de la protesta, agregó la persona indicada, hay personas de todas las especialidades: familia, civiles municipales, laborales, penales de circuito, pertenecientes a la Fiscalía.