Una vez más el alcalde Quintero aprovechó un concierto en el Atanasio para entregar computadores a los estudiantes de la ciudad, esta vez fueron 21.926, y antes de que los muchachos los recibieran tuvieron que asistir a un espectáculo casi improvisado con presentadores, cantantes del reality Yo me llamo y unas palabras del secretario de Educación Juan David Agudelo.

No es la primera vez que la pareja se muestra cercana a los movimientos evangélicos. Pero de la imagen quedó una pregunta: ¿el alcalde estaba disfrutando de las alabanzas o solo estaba oteando la tarima en la que anunciaría horas después la entrega de miles de computadores?

Los estudiantes y sus familias estaban citados desde las 6 de la mañana; los beneficiarios eran muchachos de sexto y séptimo grado de los 229 colegios de la ciudad. Según la Secretaría de Educación, así se entregaron ya computadores a casi todos los muchachos de bachillerato de Medellín. Lo que no deja de ser pintoresco es que las entregas siempre han estado calculadas con tiempos electorales: se hizo durante la campaña del Pacto Histórico el año pasado y ahora cuando apenas termina la euforia de la Feria de las Flores y empieza el calor de las elecciones de octubre.

Hacia el mediodía ya se habían entregado 10.000 computadores; los muchachos y sus padres trataban de esconderlos cuando salían del complejo deportivo, temerosos de que se los robaran, pese a que cada equipo tiene un seguro, pero una dicha tan esperada no se podía perder por un descuido. El tumulto se trasladó para la estación Estadio del metro, donde hubo varios encontrones entre la gente, pero todo terminó bien, pese al desorden.

La razón del encuentro tendría que ver con que el pastor Osteen quiere sembrar una iglesia en Medellín, la ciudad de moda en Latinoamérica (cuna de reguetoneros top, restaurantes impresionantes y conciertos envidiables) y para ello se está acercando al poder, práctica bastante normal en Estados Unidos. ¿Será todo una cadena de favores: préstamos de estadio por unos minutos en tarima del alcalde como sucedió en febrero pasado? En Twitter, Diana Osorio publicó que jamás se le pasaría por la cabeza mencionar el nombre de Dios a cambio de votos, pero no está demás mencionar que aparecer en este tipo de eventos siempre deja una buena imagen entre una gran parte de electorado, ya lo han hecho muchos políticos en Colombia y América, todos lejos de llevar un verdadero credo evangélico.

Esta no es una crítica al cristianismo, sin embargo, no hay un solo sustento bíblico que justifique el contubernio político-religioso. Dirán que el evangelio hay que llevarlo a los espacios de poder, quizá... pero hay una escena bastante popular en los evangelios, aquella que muestra a Jesús a punto de ser coronado como rey, multitud de la que él se escabulló porque su reino, el de Dios, no es de este mundo.