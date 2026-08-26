UPB habilita cuenta bancaria y centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto

El punto de acopio para las donaciones en especie queda en el campus principal de la UPB, del barrio Laureles (circular 1ra No.70-01). FOTO: EL COLOMBIANO

La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín habilitó una cuenta bancaria y un centro de acopio en sus instalaciones para recolectar ayudas con destino a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“Miles de familias colombianas enfrentan momentos de profunda incertidumbre tras el terremoto que afectó al país. Por eso, desde la UPB queremos unir esfuerzos para brindarles apoyo y esperanza”, dice el centro académico en su portal web, donde plantea las distintas maneras como las personas ligadas a él, así como otras que quieran usar esos instrumentos, se unan a la campaña.

Para donaciones en dinero, la UPB publicó un QR que puede ser escaneado entrando al sitio upb.edu.co/campana-donaciones o también donar mediante transferencia con el número de cuenta de la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana 551-00009757, llave @upbsolidaria

Si alguien necesita certificado de la donación puede solicitarla escribiendo y adjuntando el comprobante de pago a facturacionfundacionupb@upb.edu.co

Para colaboraciones en dinero desde otros países, la cuenta de ahorros es la misma y el código SWIFT es COLOCOBM; si solicitan once dígitos se escribe COLOCOBMXXX. Con el mismo efecto, también aporta la dirección de Bancolombia Medellín donde está inscrita la cuenta: Av. Industriales Carrera 48 # 26-85, Piso 1, Torre Norte – Comercio Internacional.