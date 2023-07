El aeropuerto Olaya Herrera informó que desde las 6:37 a.m. de este miércoles tiene problemas de operación por condiciones meteorológicas adversas. Hasta las 8:30 de la mañana, el aeropuerto señaló que no tiene una hora estimada “de apertura debido al estado meteorológico de la ciudad”, lo cual ha causado hasta este momento cuatro vuelos de salida cancelados y 16 con demoras y cuatro vuelos de llegada cancelados y otros once demorados.

Las autoridades del Olaya Herrera pidieron a los viajeros revisar con tiempo sus itinerarios de vuelo para evitar contingencias, dolores de cabeza y confusiones en el terminal aéreo que puedan retrasar aún más la operación.