hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La oscura estrategia de Quintero

hace 3 horas

2026-09-18 17:12:50

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

¡No nos guardamos nada en este episodio de Mesa Central! Analizamos a fondo los tres temas que tienen ardiendo la política nacional.

Miguel Quintero, a un paso de prisión: La Fiscalía detalló las pruebas y pidió medida de aseguramiento en cárcel para el hermano del exalcalde Daniel Quintero por el escándalo del Área Metropolitana. ¿Trataron de intervenir el proceso y torcer a los testigos?; El polígrafo de Laura Sarabia: Revelamos los detalles del uso del detector de mentiras con su empleada doméstica tras la pérdida de la maleta con dinero. ¿Prácticas abusivas y uso indeseado de recursos del Estado?; Presupuesto y finanzas en ceros: ¿Petro dejó la “olla raspada” y la granada sin PIN? Desglosamos las cuentas, los errores matemáticos de la Casa de Nariño y el enorme reto financiero que hereda el gobierno de Abelardo de la Espriella....

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