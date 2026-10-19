El salario mínimo debería subir 8% en el 2027, la propuesta de Corficolombiana

En su más reciente informe semanal, Corficolombiana planteó que el salario mínimo en Colombia debería aumentar 8% en 2027, con base en la suma de la inflación proyectada y la productividad. El cálculo sale de una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y de un aumento de la productividad total de los factores de 1,2%, lo que resulta en un aumento técnico de 8%. Para los analistas, debido a una creciente brecha entre el salario mínimo y la productividad, es necesario recuperar la regla técnica para el ajuste en 2027. Puede leer: Sindicato de trabajadores propondrá aumento de 38,5% del salario mínimo para 2027: subiría más de $600.000

Aumento del salario mínimo por fuera de la regla ténica detonó la inflación

Desde Corfi aseguraron que el salario mínimo de 2027 será una pieza clave para el ajuste macroeconómico que necesita el país, aún más cuando el aumento de 23% en 2026, 17% por encima de la inflación, fue de los principales detonantes de un nuevo ciclo inflacionario “sin paralelo en la región”, aseguraron. Para los analistas, el incremento de 2026 explicó 63 pbs, 53%, de la aceleración de la inflación entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, cuando aumentó de 5,09% a 6,29%. “Sin los incrementos desproporcionados del salario mínimo de los últimos años, la inflación ya podría estar ubicada en el rango meta del Banco de la República (2%-4%)”, anotaron.