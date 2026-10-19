El salario mínimo debería subir 8% en el 2027, la propuesta de Corficolombiana

En su más reciente informe semanal, Corficolombiana planteó que el salario mínimo en Colombia debería aumentar 8% en 2027, con base en la suma de la inflación proyectada y la productividad.
El cálculo sale de una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y de un aumento de la productividad total de los factores de 1,2%, lo que resulta en un aumento técnico de 8%. Para los analistas, debido a una creciente brecha entre el salario mínimo y la productividad, es necesario recuperar la regla técnica para el ajuste en 2027.
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