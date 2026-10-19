Caficultores del Huila exportaron más de 53.000 sacos de café: así mejoraron su rentabilidad

La productividad de una finca cafetera depende de factores como el manejo del cultivo, la calidad de los insumos y el acceso a recursos para invertir. En el centro del Huila, el programa 100% Coocentral ha permitido que productores asociados alcancen rendimientos superiores a 40 sacos de café de 60 kilos por hectárea, mediante acompañamiento técnico y seguimiento agronómico. La iniciativa hace parte del modelo empresarial de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral), fundada en 1975. Durante sus cinco décadas de operación, la organización ha ampliado sus actividades para integrar la compra de café, la asistencia técnica, el suministro de insumos, la transformación industrial y la exportación. Entérese: Se vienen seis meses de carestía en alimentos, energía y gas El objetivo es mejorar los resultados económicos de las fincas mediante mayores rendimientos, control de los costos de producción y acceso a mercados que reconocen la calidad del grano.

¿Cuánto café comercializó y exportó Coocentral en 2025?

Los resultados del año pasado muestran el alcance de esa operación. Coocentral comercializó 10.682.654 kilogramos de café pergamino seco y exportó directamente 53.491 sacos de 60 kilos. La cooperativa también avanzó en la transformación del grano. A través de su marca Café Coocentral vendió 493.495 libras de café tostado en 2025, un aumento del 81% frente al año anterior. Esta actividad aprovecha la capacidad de procesamiento del Parque Industrial del Café y permite comercializar un producto con mayor valor agregado. Le puede interesar: ¿El dólar volvería a los $3.000 otra vez, con un peso fuerte en Colombia? El negocio también incluye la distribución de insumos para los productores. La red de 19 Almacenes Coocentral registró ventas por $84.455 millones, mientras que Ferticoolombia comercializó más de 10.880 toneladas de fertilizantes, según la información institucional suministrada. Estas actividades amplían las fuentes de ingresos de la organización y permiten atender distintas necesidades de los asociados, desde la preparación del cultivo hasta la comercialización del producto final.

¿Cómo ayudan los créditos y la asistencia técnica a los caficultores del Huila?

La productividad también requiere recursos para renovar cafetales, mejorar la infraestructura y mantener los cultivos. En 2025, Coocentral colocó $15.107 millones en créditos para 1.955 asociados, destinados a facilitar inversiones en sus unidades productivas. Conozca: Actividad económica colombiana se frenó en agosto: en rojo la agricultura y la minería El acompañamiento agronómico es otro componente del modelo. Durante ese mismo año, la cooperativa destinó, junto con su fundación Fundecafé, $2.587 millones a programas sociales y productivos. Entre ellos se encuentra la asistencia técnica, que llegó a 3.664 productores, además de iniciativas de educación, salud, cobertura exequial y equidad de género. La organización también desarrolla proyectos dirigidos a mujeres y jóvenes rurales. Entre ellos están Mujeres Cafeteras, Notas de Juventud y el café especial Voces de Nuestra Tierra, iniciativa que vincula a 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

El reto de mantener la rentabilidad cafetera

El modelo opera en un sector expuesto a la variabilidad climática y a los cambios en los precios internacionales del café. En ese escenario, aumentar la producción por hectárea y mejorar la calidad del grano son dos de las vías para fortalecer los ingresos de los caficultores. La diversificación de actividades también busca reducir la dependencia de una sola fuente de ingresos. La transformación industrial, la comercialización de café tostado, la exportación directa y la venta de fertilizantes e insumos amplían el alcance de la cooperativa más allá de la compra del grano. A sus 50 años, Coocentral mantiene su apuesta por integrar los servicios que necesita el productor dentro de una misma estructura empresarial que respaldan la economía de las familias cafeteras del centro del Huila. No se vaya sin leer: La “chaqueta”, el “pintadito”, el “perico” o el pocillo de peltre: así cambia la forma de tomar café en cada departamento en Colombia Bloque de preguntas y respuestas:

La cooperativa desarrolla iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud. También impulsa el café especial Voces de Nuestra Tierra, creado con la participación de 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

La cooperativa desarrolla iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud. También impulsa el café especial Voces de Nuestra Tierra, creado con la participación de 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

La cooperativa desarrolla iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud. También impulsa el café especial Voces de Nuestra Tierra, creado con la participación de 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

La cooperativa desarrolla iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud. También impulsa el café especial Voces de Nuestra Tierra, creado con la participación de 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

La cooperativa desarrolla iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud. También impulsa el café especial Voces de Nuestra Tierra, creado con la participación de 200 productoras en alianza con IDH Colombia.