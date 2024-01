El dólar cerró $6,54 por encima de la TRM, inversionistas esperan decisión de la Fed Las expectativas de los resultados que entregarán Microsoft Corp., Alphabet Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. también recaen en la posibilidad de que la Reserva Federal empiece pronto con los recortes de las tasas de interés.

La moneda tocó un máximo de $3.943 y un mínimo de $3.910,60. Foto: Fed