El gobierno había decidido detener las exportaciones desde este recurso a causa del bajo nivel de los embalses (se alcanzaron niveles agregados menores a 28%) y solo permitir aquellas desde termoeléctricas mientras no fuesen requeridos para atender la demanda nacional.

“Desde el mes de febrero de 2025 los aportes de los embalses han sido superiores a 120% del promedio histórico y que conforme a las proyecciones climáticas no se esperan periodos de precipitaciones por debajo del promedio histórico durante los próximos meses, por lo cual las predicciones indican que los embalses no deberían disminuir y en consecuencia no se muestra un riesgo evidente de la meta que tiene el sistema de 81,1%”, señaló la cartera de Energía.