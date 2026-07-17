Declaración de renta 2026: quiénes deberán declarar, quiénes quedan exentos y cuáles son las sanciones por incumplir

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer las condiciones que determinarán qué personas naturales deberán presentar la declaración de renta en 2026, correspondiente al año gravable 2025.
La entidad informó que el proceso comenzará con el calendario tributario previsto desde el 12 de agosto de 2026 y espera que más de siete millones de contribuyentes cumplan con esta obligación. Para establecer si una persona debe declarar, será necesario revisar el patrimonio, los ingresos, los consumos, las compras y los movimientos financieros registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.