Declaración de renta 2026: quiénes deberán declarar, quiénes quedan exentos y cuáles son las sanciones por incumplir

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer las condiciones que determinarán qué personas naturales deberán presentar la declaración de renta en 2026, correspondiente al año gravable 2025. La entidad informó que el proceso comenzará con el calendario tributario previsto desde el 12 de agosto de 2026 y espera que más de siete millones de contribuyentes cumplan con esta obligación. Para establecer si una persona debe declarar, será necesario revisar el patrimonio, los ingresos, los consumos, las compras y los movimientos financieros registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La obligación de declarar no aplica para todos los ciudadanos. La Dian establece que solo deberán presentar la declaración quienes superen al menos uno de los topes fijados para el año gravable 2025 o tengan una condición especial prevista en la normatividad tributaria. Presentar la declaración tampoco significa, de manera automática, que exista un impuesto por pagar, ya que el resultado dependerá de la información reportada, las deducciones, las rentas exentas y los beneficios tributarios que correspondan en cada caso. Conozca: ¿Recibe dinero del exterior? Dian explicó los casos en los que deberá declarar renta en 2026

Requisitos para declarar renta en 2026

De acuerdo con la Dian, las personas naturales residentes en Colombia deberán presentar la declaración de renta si durante 2025 cumplieron al menos una de las siguientes condiciones: 1. Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025. 2. Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT al 31 de diciembre de 2025, equivalente a $224.096.000. 3. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025, es decir, $69.719.000. 4. Registrar consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($69.719.000). 5. Haber realizado compras y consumos acumulados por más de 1.400 UVT ($69.719.000). 6. Tener consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que superen las 1.400 UVT ($69.719.000). La entidad recordó que la Unidad de Valor Tributario (UVT) de referencia para el año gravable 2025 es de $49.799.

Los contribuyentes que excedan cualquiera de estos límites deberán presentar la declaración dentro de las fechas establecidas según los dos últimos dígitos del NIT. La DIAN recomienda verificar con anticipación la información financiera y la documentación necesaria para cumplir con el trámite dentro de los plazos fijados. Por el contrario, no estarán obligados a declarar renta quienes no superen ninguno de los topes definidos para patrimonio, ingresos, compras, consumos o movimientos financieros y no tengan una condición especial que los obligue a hacerlo. Esta situación puede aplicar para trabajadores, pensionados e independientes que permanezcan por debajo de todos los límites establecidos. No obstante, la autoridad tributaria señala que basta con superar uno solo de los requisitos para que nazca la obligación de presentar la declaración.

La obligación corresponde a la información financiera registrada durante el año gravable 2025. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry

Sanciones por no declarar o presentar la declaración fuera del plazo

La DIAN indicó que quienes estando obligados no presenten la declaración de renta pueden ser objeto de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario. Antes de iniciar un proceso sancionatorio, la entidad puede requerir formalmente al contribuyente para que cumpla con la obligación. Si el requerimiento no es atendido, pueden generarse intereses, procesos de cobro, embargos de cuentas y otras actuaciones administrativas. Sobre la sanción por no declarar, el artículo 643 del Estatuto Tributario establece: “En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior”. La norma también dispone que esta sanción no podrá ser inferior a 10 UVT. Para 2026, ese valor corresponde a $524.000, por lo que esa será la multa mínima, salvo que el cálculo del 20 % arroje una cifra superior. Continúe leyendo: ¿Adiós al Sisbén? Así funcionará el Registro Universal de Ingresos, cambio con el que Gobierno busca modernizar subsidios Adicionalmente, el artículo 641 del Estatuto Tributario contempla una sanción para quienes presenten la declaración después del vencimiento del plazo. En ese caso, la penalidad corresponde al 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, incrementándose mientras continúe el incumplimiento. La DIAN también puede efectuar una liquidación oficial de aforo para determinar la obligación tributaria cuando el contribuyente no presenta la declaración correspondiente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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