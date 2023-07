Netflix Inc. y Tesla Inc. subieron en las operaciones previas a la comercialización. Ambas acciones llevaron al índice Nasdaq 100 a fuertes pérdidas el jueves debido a resultados que decepcionaron a los inversionistas. American Express Co. cayó un 4% antes de la comercialización después de no cumplir con las previsiones de ingresos.

En acciones, el enfoque principal sigue siendo si el repunte en un puñado de acciones de mega capitalización y la exageración sobre la inteligencia artificial tienen poder de permanencia. El S&P 500 ya superó la mayoría de las estimaciones sobre dónde terminaría el año, lo que confundió a los estrategas convencidos de que 2023 sería otro mal año para los mercados que se encaminan a la recesión.

Precios del petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, en horas de la mañana incrementó a US$80,77, mientras que el WTI lo hace a US$76,75.

Los precios del petróleo subían el viernes, impulsados por la reducción de la oferta y las medidas de estímulo en una economía china que se recupera lentamente.

Sin embargo, es probable que el interés comprador de la India se debilite, dada la reducción de los descuentos y los problemas de pago. En tanto, Rusia se unió a principios de julio a Arabia Saudita en el recorte de la producción para agosto.

En Estados Unidos, los inventarios de crudo Usoilc=ECI también han descendido, apoyados por un aumento de las exportaciones de crudo, así como por una mayor utilización de las refinerías, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).

En tanto, los inversores acogieron con satisfacción las medidas de estímulo destinadas a revitalizar la lenta economía china. Las últimas cifras del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo sugieren que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre augura un incumplimiento del objetivo de crecimiento anual de 5% fijado por el gobierno.

El viernes, las autoridades chinas desvelaron planes para impulsar las ventas de automóviles y productos electrónicos. “El anuncio carece de detalles, pero la idea de que China compre más automóviles hace albergar esperanzas a los inversores alcistas en petróleo”, declaró John Evans, analista de PVM.