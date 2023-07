Dólar en Colombia sigue cayendo y abrió la jornada en un promedio de $4.098

Los inversionistas están volviendo a las acciones debido a la preocupación por las tasas de interés más altas y una posible recesión. Los datos del miércoles mostraron que la tasa de inflación de EE.UU. se deslizó a un mínimo de dos años, mientras que los precios al productor se moderaron más de lo esperado por los analistas.

Las solicitudes de desempleo por primera vez superaron las estimaciones, lo que apunta a un mercado laboral aún resistente.

Los futuros de acciones de EE.UU. subieron después de sólidas ganancias en Wall Street, con un comienzo positivo de la temporada de ganancias que también impulsó la confianza. Delta Airlines Inc. subió más de 4% en las operaciones previas a la comercialización después de impulsar las expectativas de ganancias. Southwest Airlines, Co. American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. también subieron. PepsiCo Inc. ganó después de aumentar las previsiones de ventas y ganancias.