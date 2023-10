Dólar pierde más de $100 en la apertura de este martes y se cotiza por debajo de $4.300

Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas cambiaron después de las sólidas ganancias del lunes en Wall Street. Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, incluidas Alibaba Group Holdings Ltd. y JD.com Inc., estuvieron entre las ganadoras antes de la comercialización. PepsiCo Inc. subió hasta 2,7% después de elevar su previsión de ganancias. Los fabricantes de chips móviles Skyworks Solutions Inc. y Qorvo Inc. cayeron después de que Citigroup Inc. rebajara sus acciones a vender.