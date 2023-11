Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, publicados por el Dane, impulsaron a que el dólar rompiera su tendencia bajista y cerrará el miércoles al alza. El PIB cayó 0,3%, muy por debajo del crecimiento de 0,5% que esperaban los analistas encuestados por Reuters y Bloomberg.

En el cuarto día de la semana, después de su repunte del miércoles, la divisa abrió la jornada al alza rompiendo la barrera de los $4.000.

Este jueves, la moneda estadounidense finalizó la jornada en $4.053,11, ubicándose $76,27 por arriba de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $3.976,84. La divisa tocó un precio mínimo de $4.040, y un máximo de $4.069.

Puede leer: Petro vuelve a poner en entredicho la regla fiscal y pide al Congreso revisarla; MinHacienda lo apoya

Movimiento de las acciones

Según Bloomberg, las acciones mundiales detuvieron su avance el miércoles, cuando la euforia por un posible giro moderado por parte de los bancos centrales se desvaneció y las ganancias de una serie de empresas estuvieron por debajo de las expectativas.

El índice Stoxx 600 de Europa cayó 0,3% y los futuros de acciones estadounidenses bajaron. En las operaciones previas a la comercialización en Nueva York, Alibaba Group Holding Ltd. cayó 8% después de que la compañía dijera que no procederá con una escisión completa de su unidad de nube. Cisco Systems Inc. se encaminaba a su mayor caída en 18 meses después de decir que los pedidos de nuevos productos se están desacelerando. Walmart Inc. se hundió 3,6% y elevó modestamente su pronóstico de ganancias anuales, pero adoptó un tono cauteloso sobre las perspectivas para los compradores estadounidenses.

Entérese: La economía colombiana decreció por primera vez desde la pandemia

En Europa, Burberry Group Plc retrocedió 9% después de decir que una demanda más débil de productos de alta gama puede hacer que sea imposible cumplir su pronóstico de ventas. La empresa de kits de comidas HelloFresh SE se hundió 18% después de recortar las expectativas de ventas.

Los bonos del Tesoro a diez años se estabilizaron justo por debajo de 4,5%, después de que los rendimientos aumentaran casi nueve puntos básicos en la sesión anterior.