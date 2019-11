10 recomendaciones para sus compras de este viernes

Este viernes el comercio electrónico es protagonista en venta de toda clase de productos, equipos y servicios por la llegada del ‘Black Friday’. Incluso ya se empieza a popularizar la expresión ‘Black Days’ (días negros) por los llamativos descuentos.

Esta temporada de rebajas es perfecta para aprovechar las miles de ofertas en línea, a través de compras con tarjeta de crédito. Sin embargo, es pertinente que los compradores tengan cuidado a la hora de comprar para evitar problemas con el dinero plástico.

Con la ayuda de expertos de la firma Datacrédito Experian sugerimos las siguientes recomendaciones antes de comprar, con el fin de garantizarles a los clientes una buena experiencia.

1. Antes de utilizar la tarjeta de crédito, conozca su nivel actual de endeudamiento, cupo disponible, fechas de corte y gastos venideros o imprevistos.

2. Para ingresar a las páginas en las que hará las compras y dejará sus datos, use un dispositivo confiable que tenga un programa de antivirus activo y actualizado, así se mitiga el riesgo de existencia de ‘malware’ que capture los datos de la transacción. No use dispositivos públicos.

3. No es solo el dispositivo, también es recomendable que utilice redes confiables (ej. datos que ofrece su operador celular o la red Wi-Fi de su casa si está configurada haciendo uso de las funcionalidades de seguridad). No use las redes públicas gratuitas para este tipo de transacciones.

4. Active las notificaciones que le ofrecen las entidades financieras ante la generación de transacciones (mensajes de texto y correos electrónico). Con esto se enterará de los movimientos en sus cuentas o tarjetas crédito.

5. Acceda a las páginas de comercio digitando usted mismo la dirección electrónica (URL). Evite hacer uso de links que le envían a su correo o chat, puede tratarse de un phishing.

El 70% de las compras se harán través de un teléfono móvil, mientras que el porcentaje restante se hará a través de computadores.

6. Lea cuidadosamente las políticas que le piden aceptar durante la compra; puede tratarse de suscripciones que le generen pagos recurrentes o le pueden estar pidiendo autorización para hacer uso de su información personal.

7. Tenga en cuenta que el plazo a diferir no sea mayor a la vida útil del bien adquirido o a la frecuencia de compra.

Por ejemplo: Mercado: máximo 1 mes. Ropa y accesorios: máximo 12 meses. Gastos recurrentes: Máximo 1 mes (transporte, alimentación, peluquería). Vacaciones: máximo 12 meses. Celular, computador, TV: máximo 24 meses. Entretenimiento: máximo 1 mes. Muebles, electrodomésticos de largo plazo: máximo 36 meses.

8. Recuerde que las compras internacionales se difieren automáticamente a 24 meses. Consulte con su banco cómo rediferir estas a un menor plazo para no pagar más en intereses.

9. Si va a realizar compras a escala internacional, revise la tasa de cambio el día de su compra, con el fin de ser plenamente consciente del valor del objeto en su moneda local y, de este modo, no llevarse sorpresas al momento de pagar.

10. También, para las compras internacionales, calcule costos de envío, ya que generalmente estos no vienen incluidos en las tarifas y en los precios de los productos.