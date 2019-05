Así funcionan las pensiones en otros países del mundo

No es gratuito que en cada campaña política, para elecciones de Congreso o Presidencia, sea recurrente el debate sobre cómo mejorar el sistema que garantizará el sustento económico para aquellas personas que llegan a la edad de retiro.

Y no lo es porque asegurar el dinero para la vejez y tener las bases sólidas para el disfrute de los últimos años de vida se ha convertido en uno de los debates más álgidos porque, sin duda, los sistemas que se pensaron desde hace 20 ó 30 años ya no responden a las necesidades más urgentes de esa masa poblacional más joven que empieza a pensar en si será o no posible pensionarse.

El hecho de que, según el Banco Mundial, parte de Europa, Canadá y Estados Unidos ya tengan entre un 15 % y 30 % de su población por encima de los 65 años supone una alerta, que se debe replicar en regiones como América Latina, donde la proporción ya va entre el 10 % y el 15 %.

Colombia no es ajena al fenómeno. De acuerdo con el censo nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 1964 los colombianos entre 0 y 14 años eran el 46,6 % del total poblacional; mientras que 4,9 % correspondía a aquellos que tenían 60 años en adelante (ver Informe).

El panorama ha cambiado sustancialmente desde ese momento. Los colombianos más jóvenes (entre 0 y 14 años) ahora son el 22,5 %, la población que está entre los 16 y 59 años pasó del 48,4 % al 64,1 %, mientras que aquellos mayores de 60 años representan el 13,4 % del total.

El efecto también se traduce en que más mujeres han decidido no tener hijos. La situación, según lo dijo en su momento Juan Daniel Oviedo, director del Dane, implica que el promedio de edad de los colombianos había pasado de 22 a 30, esto en los últimos 13 años. Mientras que la esperanza de vida se había fijado en los 74 años; “las mujeres viven, en promedio, 6,8 años más que los hombres”, reseñó la entidad.

“Se necesita un esquema mucho más equitativo, que piense en aquellos que no logran llegar a los requisitos de jubilación. Y se necesita, sobre todo, generar políticas que lleven a los jóvenes a saber que esta es una opción de vida.

La seguridad económica es fundamental para el buen desarrollo económico de cualquier sociedad”, afirmó Raúl Ávila, profesor experto en economía de la Universidad Nacional.

Replica mundial

La urgencia no atañe a Colombia. No es gratuito que en países como Nicaragua, Argentina, Francia, México o Chile se esté pensando constantemente cómo lograr ejecutar las bases de un régimen pensional que responda a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

Y si bien aún no hay sistema perfecto, hay algunos que son el faro. Sin embargo, depende de cuán dispuestos están los ciudadanos a ahorrar, además de la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado para subsidiar o no parte de ese ahorro para la vejez.

Canadá, con un sistema de ahorro individual que empieza desde los 18 años (obligatorio para todos los ciudadanos con al menos 10 años de residencia en el país) y hasta los 70 años, es uno de los ejemplos a seguir. Chile, en la región, lleva la batuta. La idea de aportar un 10 % del salario a fondos privados para que se hagan operaciones de mercado a riesgos moderados, también bajo el esquema individual, ha sido aplaudido.

Un plan mal ejecutado en ese sentido puede pasar factura, basta ver lo que pasó en Nicaragua, país que a pesar de estar en un régimen, desde 2007, a la cabeza de Daniel Ortega, no aceptó los cambios propuestos para el Seguro Social, en donde se incluía una reducción en la renta mensual de los pensionados de hasta el 30 %. Las revueltas dejaron al menos 320 muertos.

El cambio es necesario, tanto que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe informó que en la última década se han tramitado 18 reformas en en ese sentido dentro de la región. Colombia tendría una nueva propuesta para el segundo semestre del año.

Así se conforman otros sistemas de retiro laboral en el mundo. Nicaragua, Argentina, Colombia y México buscan parecerse a Chile y Canadá.